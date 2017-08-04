Памятник Ростиславу Шило появился в новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке состоялось открытие памятника Ростиславу Шило на площадке у Лебединого озера, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения пресс-службы правительства.

Церемония открытия прошла с участием представителей исполнительной и законодательной власти области и муниципалитетов, приглашённых представителей зоологических парков России, Ближнего и Дальнего зарубежья, посетителей зоопарка. Открытие памятника прошло в рамках мероприятий, посвящённых 70-летию зоопарка.

Памятник Ростиславу Шило установили на площадке у Лебединого озера. Он выполнен из природных материалов: камень, дерево, металл. Конструкция кровли — светопрозрачная. Её цель передать полную открытость места природе. Памятник создал скульптор-художник Александр Воронцов по проекту Сергея Фомина.

Ростислав Александрович Шило родился 23 октября 1940 года в городе Имане Приморского края. Высшее образование получил в Новосибирске. Главным делом его жизни стал Новосибирский зоопарк, где он прошёл путь от ветфельдшера до директора, проработав в этом учреждении 55 лет.

Активное участие в многочисленных международных программах позволило Новосибирскому зоопарку создать коллекцию редких животных и получить большое общественное признание. После смерти Ростислава Шило 27 апреля 2016 года его имя присвоили Новосибирскому зоопарку. Кроме этого было принято решение установить директору зоопарка памятник.

Напомним, что памятник Ростиславу Шило Новосибирский зоопарк планировал установить в мае 2017 года.