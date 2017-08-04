Подросток тяжело ранил ножом второклассницу в Иркутской области

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство восьмилетней девочки в городе Зиме Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения пресс-службы регионального управления СКР.

Вечером 2 августа в Зиминскую городскую больницу мать доставила девочку с проникающими ножевыми ранениями. Утром 3 августа был установлен и задержан подозреваемый — 15-летний учащийся девятого класса той же школы, в которой обучается пострадавшая. По версии следствия, юноша напал на второклассницу на городском пустыре по улице Борцов Революции.

В настоящее время раненая девочка находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Врачи готовят её к транспортировке в одно из медицинских учреждений Иркутска.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 («Умышленные действия, направленные на совершение преступления») и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего лица»). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

«В соответствии с уголовным законодательством за совершение указанного преступления ответственность наступает с 14-летнего возраста», — отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД по региону сообщает, что в операции по задержанию преступника было задействовано свыше 100 сотрудников ОВД, а также опытные оперативники и следователи, прибывшие ночью в Зиму из Иркутска.

«Полицейские опрашивали взрослых и подростков, проживающих в соседних жилых массивах, детально изучали записи с камер видеонаблюдения, размещенных в радиусе нескольких километров. Инспекторы ГИБДД вели работу с водителями транспортных средств, на которых установлены видеорегистраторы», — отмечается в сообщении.

Напомним, что в октябре 2016 года 12-летняя школьница из Дивногорска ранила ножом двух сверстниц.