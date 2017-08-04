 

Подросток тяжело ранил ножом второклассницу в Иркутской области

 4 августа, 14:06
подходящие темы
Подросток тяжело ранил ножом второклассницу в Иркутской области
Фото с сайта globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство восьмилетней девочки в городе Зиме Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения пресс-службы регионального управления СКР.

Вечером 2 августа в Зиминскую городскую больницу мать доставила девочку с проникающими ножевыми ранениями. Утром 3 августа был установлен и задержан подозреваемый — 15-летний учащийся девятого класса той же школы, в которой обучается пострадавшая. По версии следствия, юноша напал на второклассницу на городском пустыре по улице Борцов Революции.

В настоящее время раненая девочка находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Врачи готовят её к транспортировке в одно из медицинских учреждений Иркутска.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 («Умышленные действия, направленные на совершение преступления») и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего лица»). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

«В соответствии с уголовным законодательством за совершение указанного преступления ответственность наступает с 14-летнего возраста», — отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД по региону сообщает, что в операции по задержанию преступника было задействовано свыше 100 сотрудников ОВД, а также опытные оперативники и следователи, прибывшие ночью в Зиму из Иркутска.

«Полицейские опрашивали взрослых и подростков, проживающих в соседних жилых массивах, детально изучали записи с камер видеонаблюдения, размещенных в радиусе нескольких километров. Инспекторы ГИБДД вели работу с водителями транспортных средств, на которых установлены видеорегистраторы», — отмечается в сообщении.

Напомним, что в октябре 2016 года 12-летняя школьница из Дивногорска ранила ножом двух сверстниц.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 4 августа, 15:41 • репортаж

Шагом, рысью и в галоп

Репортаж с тренировок на новосибирском ипподроме: когда можно перейти на галоп и почему конный спорт становится женским.
 24 июля, 12:05 • статья

Пожар в «Оазисе»: за шаг до трагедии

Кто виноват в пожаре на базе отдыха, как спасали детей из огня и кто виноват? Совет депутатов Новосибирска разбирался в причинах ЧП, чуть было не кончившегося трагедией.

По самое запрещено

 21 июля, 12:53 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
самое популярное
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 26 июля, 23:17 • новость

Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу перевернулся рейсовый автобус с пассажирами после столкновения со столбом, есть пострадавшие.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 27 июля, 14:19 • новость

Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла

Жительница Барабинска Новосибирской области хотела сделать селфи в многоэтажке, но начала задыхаться в подъезде и умерла.
 1 августа, 07:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» картину «Безумие» за миллион рублей

Холст «Безумие» молодой человек из Новосибирска написал во время болезни в качестве арт-терапии — теперь картину можно купить на «Авито» за миллион рублей.
 31 июля, 14:22 • новость

Новосибирский синоптик рассказал о погоде в первой декаде августа

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду августа: температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.
присоединяйтесь!
    