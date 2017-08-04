Полиция встречала в омском аэропорту двух пьяных пассажиров из Москвы

Полицейские встретили в аэропорту двух пьяных мужчин из-за дебоша в самолёте, летевшем из Москвы в Омск, рассказали корреспонденту Сиб.фм 4 августа в транспортной полиции Омского линейного управления МВД России на транспорте.

Полицейские составили в отношении мужчин административный протокол и отпустили нарушителей порядка.

«Двое пассажиров в нетрезвом состоянии сели на борт самолёта авиакомпании „ИрАэро“ рейсом Москва — Омск в аэропорту Домодедово. В течение всего полёта мужчины громко разговаривали и буянили, что мешало другим пассажирам. Сотрудники аэропорта попросили сотрудников полиции подойти к прибывшему из Москвы борту. Пьяных мужчин вывели с борта и составили административный протокол по статье 20.21 КОАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), после чего пассажиры были отпущены», — рассказал дежурный сотрудник управления.

Видео с участием двух нарушителей порядка появилось в группе «Реальный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что 3 апреля 2015 года два 30-летних жителя Новосибирской области устроили дебош в аэропорту Толмачёво перед вылетом рейса в Санкт-Петербург.