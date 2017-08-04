Пользователь популярного форума сравнил гербы городов Сибири с эмблемами из «Игры престолов»

Пользователь форума «Пикабу» сравнили гербы городов России с гербами великих домов Вестероса из сериала «Игра престолов»; в список попали Красноярск, Томск, Братск и Ангарск, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа, ознакомившись с сообщением на форуме.

Герб Красноярска сравнили с гербом дома Ланнистеров из мира Джорджа Мартина: на обоих изображён золотой лев на красном поле. Пользователи форума отметили в комментариях, что для сравнения больше бы подошёл герб Ржева. На нём тоже изображён лев на красном фоне.

Герб Братска автор сравнил с символом дома Мартеллов. На обоих есть изображения солнца. Эмблему Ангарска сравнили с гербом дома Пайперов из-за изображений женских образов. А герб Томска похож, по мнению автора, на герб дома Бракенов. На обоих изображены лошадь, вставшая на дыбы.

Напомним, что в октябре 2015 года жительница Новосибирска победила на кастинге проморолика «Игры престолов».