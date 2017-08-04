 

Пользователь популярного форума сравнил гербы городов Сибири с эмблемами из «Игры престолов»

 4 августа, 18:36
подходящие темы
Пользователь популярного форума сравнил гербы городов Сибири с эмблемами из «Игры престолов»
Фото с сайта pikabu.ru

Пользователь форума «Пикабу» сравнили гербы городов России с гербами великих домов Вестероса из сериала «Игра престолов»; в список попали Красноярск, Томск, Братск и Ангарск, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа, ознакомившись с сообщением на форуме.

Герб Красноярска сравнили с гербом дома Ланнистеров из мира Джорджа Мартина: на обоих изображён золотой лев на красном поле. Пользователи форума отметили в комментариях, что для сравнения больше бы подошёл герб Ржева. На нём тоже изображён лев на красном фоне.

Герб Братска автор сравнил с символом дома Мартеллов. На обоих есть изображения солнца. Эмблему Ангарска сравнили с гербом дома Пайперов из-за изображений женских образов. А герб Томска похож, по мнению автора, на герб дома Бракенов. На обоих изображены лошадь, вставшая на дыбы.

Напомним, что в октябре 2015 года жительница Новосибирска победила на кастинге проморолика «Игры престолов».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 августа, 14:25 • интервью

Пространство «Тесноты»

Режиссёр Кантемир Балагов — об искусстве на Кавказе, обращённом в прошлое,разных видах тесноты и о своей следующей картине.
 2 августа, 09:43 • репортаж

Оседлать радугу

Лучшие фотографии с Пикника Сиб.фм: музыка, игры, фудкорт, радуга, котики, танцы, Найк Борзов, счастливые лица. Много классных картинок и немного слов.
 31 июля, 11:56 • тест

Тест: «Рабыня Изаура» или «Санта-Барбара»?

Проверьте, насколько хорошо вы помните бурлящие страстями мыльные оперы и их многочисленных героев.
самое популярное
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 26 июля, 23:17 • новость

Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу перевернулся рейсовый автобус с пассажирами после столкновения со столбом, есть пострадавшие.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 27 июля, 14:19 • новость

Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла

Жительница Барабинска Новосибирской области хотела сделать селфи в многоэтажке, но начала задыхаться в подъезде и умерла.
 1 августа, 07:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» картину «Безумие» за миллион рублей

Холст «Безумие» молодой человек из Новосибирска написал во время болезни в качестве арт-терапии — теперь картину можно купить на «Авито» за миллион рублей.
 31 июля, 14:22 • новость

Новосибирский синоптик рассказал о погоде в первой декаде августа

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду августа: температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.
присоединяйтесь!
    