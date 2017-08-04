Президент Путин в Бурятии обсудит экологию Байкала

Владимир Путин во время посещения Нижне-Бурейской ГЭС. Фото с сайта globallookpress.com

Президент Путин прибыл в Бурятию с рабочим визитом, он проведёт совещание по развитию территории и защите экологии Байкала, а также посетит пострадавший от лесного пожара посёлок Черемушки, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения «МК в Бурятии».

По информации издания, визит Владимира Путина в республику связан с начавшейся в Бурятии компанией по выборам главы региона.

В Бурятии глава государства проведет один день. Предполагается, что Владимир Путин проведёт совещание по социально-экономическому развитию региона и защите экологии Байкала.

Кроме того, президент побывает в пострадавшем от пожара населенном пункте Черемушки у озера Котокель в Прибайкальском районе. Не исключено посещение Владимиром Путиным поселка Танхой, ставшего одной из точек роста развития внутреннего (въездного) туризма в Бурятии.

В Бурятию Путин прилетел в Бурятию из Амурской области, где посетил строящийся Амурский ГПЗ и Нижне-Бурейскую ГЭС.

Напомним, в феврале 2012 года охрана Путина выгнала инноваторов из новосибирского технопарка.