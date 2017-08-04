 

Президент Путин в Бурятии обсудит экологию Байкала

 4 августа, 08:29
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Президент Путин в Бурятии обсудит экологию Байкала
Владимир Путин во время посещения Нижне-Бурейской ГЭС. Фото с сайта globallookpress.com

Президент Путин прибыл в Бурятию с рабочим визитом, он проведёт совещание по развитию территории и защите экологии Байкала, а также посетит пострадавший от лесного пожара посёлок Черемушки, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения «МК в Бурятии».

По информации издания, визит Владимира Путина в республику связан с начавшейся в Бурятии компанией по выборам главы региона.

В Бурятии глава государства проведет один день. Предполагается, что Владимир Путин проведёт совещание по социально-экономическому развитию региона и защите экологии Байкала.

Кроме того, президент побывает в пострадавшем от пожара населенном пункте Черемушки у озера Котокель в Прибайкальском районе. Не исключено посещение Владимиром Путиным поселка Танхой, ставшего одной из точек роста развития внутреннего (въездного) туризма в Бурятии.

В Бурятию Путин прилетел в Бурятию из Амурской области, где посетил строящийся Амурский ГПЗ и Нижне-Бурейскую ГЭС.

Напомним, в феврале 2012 года охрана Путина выгнала инноваторов из новосибирского технопарка.

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