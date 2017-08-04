Путин заснял свою подводную рыбалку в Сибири на Go Pro

Президент Владимир Путин, побывавший по пути в Бурятию в неназванном районе на юге Сибири, занимался там подводной рыбалкой, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения интернет-издания Gazeta.ru.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин «два часа гонялся за одной щукой» и никак не мог её подстрелить, но в итоге всё-таки добился своего.

На подводной маске президента во время охоты была закреплена камера Go Pro, поэтому ожидается, что уже 7 августа съёмка с этой камеры будет размещена на сайте Кремля. Отмечается, что запись будет опубликована в неотредактированном виде вместе со съёмками природы с квадрокоптера.

Напомним, ранее стало известно, что президент по дороге на Дальний Восток остановился в южной Сибири ради рыбалки.