 

Метеорологи рассказали, каким будет урожай в Новосибирской области

 4 августа, 18:07
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Метеорологи рассказали, каким будет урожай в Новосибирской области
Фото с сайта globallookpress.com

Руководитель Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик подвела итоги первых двух месяцев лета и рассказала, как погода повлияла на урожай в Новосибирской области, сообщает корреспондент Сиб.фм по итогам пресс-конференции гидрометцентра в пресс-центре ГТРК 4 августа.

Анна Лапчик отметила, что погода нынешним летом была достаточно комфортной для жителей Сибири.

«На начало июня условия для сева и развития растений были благоприятные, — рассказала она. — Связано это было с тем, что запасы продуктивной влаги в почве были оптимальными, по восточным районам даже местами избыточными. Но июнь на территории Юго-Западной Сибири, благодаря южному ветру и частому поступлению воздушных масс с районов Казахстана, способствовал тому, что температурный фон был выше нормы. Жаркая погода способствовала ускоренному развитию всех растений, но в то же время приводила к иссушению почвы».

В связи с июльскими ливнями напряжённость с запасами воды в почве несколько уменьшилась, пусть и не везде. По словам Лапчик, влажность воздуха составляла 60-80 %. Растения активно использовали влагу как из почвы, так и из воздуха. Условия для развития растений в июле складывались благоприятным образом.

«В этом году в июле осадков было очень много, — отметила метеоролог. — Связано это с тем, что обширный малоподвижный циклон сохранялся над центральными и южными районами Западной Сибири. Ежемесячно наши агрометеорологи проводят обследование полей на определение запасов влаги в почве. Уже можно сказать, что озимые культуры достигли восковой спелости — аграрии уже приступили к уборке. В то же время яровые находятся ещё на молочной спелости. Их убирать будут несколько позже».

В Новосибирской области засуха настигла сельхозугодия Купинского, Карасукского и Коченёвского районов. Получше обстановка, но тоже несколько засушлива в Барабинском, Краснозёрском, Черепановском, Чулымском, Каргатском районах. Хороший урожай ожидается в Чистоозёрном, Чановском, Убинском, Усть-Таркском, Ордынском районах, поскольку почва получала достаточное количество влаги.

«Чтобы повезло аграриям, им нужны дни без осадков. Температурный фон уже не важен», — заключила Анна Лапчик.

Напомним, в июле студенты Томского университета систем управления и радиоэлектроники разработали систему мониторинга выращивания пшеницы и овса с помощью анализа снимков с дрона.

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