 

Синоптики пообещали на выходные дни резкую перемену погоды в Новосибирске

 4 августа, 11:48
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Синоптики пообещали на выходные дни резкую перемену погоды в Новосибирске
Фото Алёны Мартыновой

В Новосибирской области на выходных жаркая погода сменится ливнями и грозами, рассказала корреспонденту Сиб.фм 4 августа руководитель Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

С 5 по 6 августа в Новосибирской области дневная температура воздуха составит +23...+28 °С, в ночные часы опустится до +12...+19 °С. Порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.

«Погода будет меняться. Связано это с падением давления, — пояснила Анна Лапчик. — С запада на территорию Новосибирской области будут смещаться фронтальные разделы. В связи с чем ожидаются ливневые грозовые дожди. Температурный фон несколько понизится».

Анна Лапчик отметила, что на следующей неделе ожидается существенное понижение температуры воздуха. Прогноз будет уточняться.

«Если сейчас в Новосибирскую область поступают прогретые воздушные массы с районов Казахстана, то на следующей неделе при северо-западных потоках и северном ветре на территории Юго-Западной Сибири будет распространяться воздух с районов Северного Урала», — рассказала Анна Лапчик.

Напомним, синоптики заявляли о возможных заморозках в Новосибирской области во второй декаде августа.

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