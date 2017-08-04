 

Синоптики сделали подробный прогноз погоды на август в Новосибирской области

 4 августа, 20:17
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Синоптики сделали подробный прогноз погоды на август в Новосибирской области
Фото Алёны Мартыновой

Август в Новосибирской области ожидается прохладнее июля, возможны заморозки, но тёплых дней будет больше, чем холодных, сообщает корреспондент Сиб.фм по итогам пресс-конференции гидрометцентра в пресс-центре ГТРК 4 августа.

По словам руководителя Западно-Сибирского гидрометцентра Анны Лапчик, в течение первой и второй декад августа в Новосибирской области ожидаются колебания температуры воздуха от +13...+18 °С ночью и +23...+32 °С днём до +6...+11 °С в ночные часы и +18...+23 °С в дневное время.

«В целом, август на территории Новосибирской области прогнозируется выше нормы по южным районам, — отметила Анна Лапчик. — В центральных и северных — ближе к климатической норме. Связано это с тем, что всё чаще воздух северных широт будет проникать на территорию Юго-Западной Сибири. При смене погодных условий, когда на смену тёплым воздушным массам будут приходить холодные, и наоборот, ожидается прохождение фронтальных разделов. Они делят воздушные массы. Соответственно, будут возникать осадки грозового характера и усиление ветра».

В третьей декаде августа, по информации гидрометцентра, средняя температура воздуха будет достигать в ночные часы +4...+9 °С и +11...+16 °С днём.

«Первую волну холода ожидаем уже на будущей неделе — с 7 по 9 августа, — сообщила метеоролог. — Следующая волна холода пройдёт с 12-го по 14-е, когда температура будет опускаться до +6...+11 °С в ночные часы. В третьей декаде вероятны заморозки. Для этого периода заморозки не являются чем-то из ряда вон выходящего. Это достаточно часто повторяющееся явление».

Напомним, в ближайшие несколько дней синоптики спрогнозировали резкую перемену погоды в Новосибирской области.

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