 

Собака и кошка помогли судебным приставам задержать мужчину в Новосибирской области

 4 августа, 12:52
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Собака и кошка помогли судебным приставам задержать мужчину в Новосибирской области
Фото с сайта globallookpress.com

Кошка и собака помогли судебным приставам в Баганском районе Новосибирской области задержать своего хозяина, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения пресс-службы регионального управления судебных приставов.

По сообщению ведомства, мужчина 1980 года рождения задолжал ребёнку порядка 400 тысяч рублей алиментов. Он жил в частном доме с женщиной, официально не работал, а на его банковских счетах не было денег.

В январе 2017 года судебные приставы составили административный протокол. Они приехали домой к должнику, чтобы доставить его в отдел, мужчина попытался спрятаться от них в бане. Женщина сообщила приставам, что его нет дома.

«В тот раз гражданина выдал пёс по кличке Боцман, усиленно беснующийся возле двери в баню, чем привлёк внимание судебных приставов. Суд, рассмотрев административный протокол, назначил наказание в виде 80 часов обязательных работ», — говорится в сообщении.

Мужчина оплатил 23 тысячи рублей, после чего перестал трудиться. Судебные приставы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей»). Чтобы ознакомить должника с обвинительным актом, приставы вновь приехали к нему домой. Мужчина опять попытался спрятаться.

«Всё в некоторой степени повторилось, и сожительница неплательщика опять начала водить должностных лиц по комнатам, демонстрируя отсутствие хозяина дома. На чердаке внимание судебных приставов привлёк большой сундук, на который внимательно смотрела домашняя кошка. Неудивительно, что в сундуке среди солений и старых вещей обнаружился гражданин», — говорится в сообщении.

Мужчину доставили в суд, где ознакомили с обвинительным актом. Если суд признает его виновным, должнику может грозить один год лишени свободы.

Напомним, что в мае 2017 года судебные приставы час гнались за автомобилем должника по пробкам.

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