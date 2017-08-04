 

Специалисты отреставрируют найденный под Новосибирском псалтырь XIX века

 4 августа, 11:51
подходящие темы
Специалисты отреставрируют найденный под Новосибирском псалтырь XIX века
Фото с сайта mk.nso.ru

В Новосибирске реставрируют псалтырь XIX века, который нашли на чердаке старого дома в Мошковском районе местные жители, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения пресс-службы регионального министерства культуры.

В Новосибирскую государственную научную библиотеку из Мошковского краеведческого музея для реставрационных работ поступила псалтырь.

Книга была издана в период с 1825 по 1855 год. Восковые пятна на страницах, следы клея и сажи свидетельствуют о том, что псалтырь постоянно читали. Несколько листов значительно повреждены плесенью. Сейчас страницы книги обработали специальным раствором, началась подготовка к шитью блока.

«Но отбеливать дочиста страницы, стерилизовать книгу — это значит полностью перечеркнуть её историю. Если я встречаю книгу с неразрезанными страницами, значит, она не сыграла своей роли», — рассказала заведующая сектором сохранности фондов библиотеки Светлана Гавриленко.

Светлана Гавриленко отметила, что книгу неоднократно самостоятельно пытались реставрировать прежние владельцы, это серьёзно затрудняет процесс восстановления издания.

Реставратор говорит о том, что необходимо сохранить первоначальный облик экспоната. Часто на полях встречаются старые записи и пометки. На одном из форзацев книги просматривается запись одного из первых владельцев.

Время от времени горожане приносят духовные книги на реставрацию: люди не хотят расставаться с любимым изданием, подчеркнула Светлана Гавриленко.

Напомним, что в июле 2017 года Национальная библиотека Республики Бурятии передала на реставрацию книгу 1602 года.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 24 июля, 12:36 • интервью

Русская эмиграция в Париже: встретили «мордой об стол»

Внук русской эмиграции первой волны и фотограф ЮНЕСКО — о духе авантюризма, воспитании в традициях двух культур и книгах.
 11 июля, 15:55 • статья

«Победа.док»: реальное кино

Пока вы ждёте кинопремьеры, которые точно стоит посмотреть этим летом, мы расскажем, что на самом деле стоит уделить внимание фестивалю документального кино «Победа.док»
 12 июня, 07:00 • интервью

На дне открытых дверей я пугаю абитуриентов

Декан экономического факультета НГУ — о полном штиле среди сотрудников, выбор пути во время перестройки и пессимизме по поводу образования.
самое популярное
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 26 июля, 23:17 • новость

Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу перевернулся рейсовый автобус с пассажирами после столкновения со столбом, есть пострадавшие.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 27 июля, 14:19 • новость

Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла

Жительница Барабинска Новосибирской области хотела сделать селфи в многоэтажке, но начала задыхаться в подъезде и умерла.
 1 августа, 07:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» картину «Безумие» за миллион рублей

Холст «Безумие» молодой человек из Новосибирска написал во время болезни в качестве арт-терапии — теперь картину можно купить на «Авито» за миллион рублей.
 31 июля, 14:22 • новость

Новосибирский синоптик рассказал о погоде в первой декаде августа

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду августа: температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.
присоединяйтесь!
    