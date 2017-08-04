Специалисты отреставрируют найденный под Новосибирском псалтырь XIX века

В Новосибирске реставрируют псалтырь XIX века, который нашли на чердаке старого дома в Мошковском районе местные жители, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения пресс-службы регионального министерства культуры.

В Новосибирскую государственную научную библиотеку из Мошковского краеведческого музея для реставрационных работ поступила псалтырь.

Книга была издана в период с 1825 по 1855 год. Восковые пятна на страницах, следы клея и сажи свидетельствуют о том, что псалтырь постоянно читали. Несколько листов значительно повреждены плесенью. Сейчас страницы книги обработали специальным раствором, началась подготовка к шитью блока.

«Но отбеливать дочиста страницы, стерилизовать книгу — это значит полностью перечеркнуть её историю. Если я встречаю книгу с неразрезанными страницами, значит, она не сыграла своей роли», — рассказала заведующая сектором сохранности фондов библиотеки Светлана Гавриленко.

Светлана Гавриленко отметила, что книгу неоднократно самостоятельно пытались реставрировать прежние владельцы, это серьёзно затрудняет процесс восстановления издания.

Реставратор говорит о том, что необходимо сохранить первоначальный облик экспоната. Часто на полях встречаются старые записи и пометки. На одном из форзацев книги просматривается запись одного из первых владельцев.

Время от времени горожане приносят духовные книги на реставрацию: люди не хотят расставаться с любимым изданием, подчеркнула Светлана Гавриленко.

Напомним, что в июле 2017 года Национальная библиотека Республики Бурятии передала на реставрацию книгу 1602 года.