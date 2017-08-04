Учёные обнаружили у жителей Новосибирска новый вид переносимой клещами инфекции

Новосибирские учёные исследовали образцы крови местных жителей, госпитализированных после укусов клещей, и обнаружили новый для России вид заболевания, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения пресс-службы Новосибирского государственного университета.

Сотрудники лаборатории терапевтических белков и антител САЕ «Синтетическая биология» НГУ проанализировали образцы крови пациентов инфекционной больницы города. У пациентов с нетипичными симптомами обнаружили ДНК риккетсий, относящихся к виду Rickettsia raoultii.

Новосибирские учёные в 2016 году провели исследование пациентов, попавших в инфекционную больницу после укусов клещей. В 2017 году результаты исследований легли в основу научной работы. У семи пациентов был выявлен возбудитель клещевого сыпного тифа и у трёх пациентов была обнаружена ДНК риккетсий.

Бактерии в клещах вида Rickettsia raoultii выявляют с 1999 года, и впервые они выявлены на территории России.

По сообщению пресс-службы, у заражённых пациентов наблюдалось лишь небольшое повышение температуры, у одного пациента отмечался кратковременный менингеальный синдром. Поскольку у пациентов не наблюдалось таких типичных для клещевых риккетсиозов симптомов, как сыпь и первичный аффект, диагноз «клещевой риккетсиоз» им поставлен не был. Все пациенты, у которых была обнаружена ДНК риккетсий, получили курс антибиотиков и выздоровели.

«В этом году мы продолжили исследование пациентов и нашли ещё несколько случаев инфекций, вызванных Rickettsia raoultii. Это ещё не опубликованные данные, поэтому пока точных данных нет. Учёные изучают клинические проявления риккетсиоза и его распространение на территории Сибири», — сообщила сотрудник лаборатории Яна Иголкина.

Клещевые риккетсиозы представляют собой острые инфекционные заболевания, заражение которыми происходит через укусы клещей, содержащих в себе возбудителя болезни. Носителями инфекции могут также являться сельскохозяйственные и дикие копытные животные, мелкие грызуны.

Напомним, что в мае 2017 года Роспотребнадзор сообщил о том, что клещи покусали более четырёх тысяч человек в Алтайском крае.