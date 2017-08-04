 

Водитель протараненного подростком грузовика скрылся с места ДТП под Новосибирском

 4 августа, 16:39
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Водитель протараненного подростком грузовика скрылся с места ДТП под Новосибирском
Фото с сайта autoutro.ru

Мужчина уехал с места ДТП после того, как в его грузовик врезалась иномарка под управлением пьяного несовершеннолетнего, узнал 4 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла 3 августа в вечернее время на 112-м километре трассы Карпысак — Горный. Кроссовером Honda CR-V врезался в попутно двигавшийся грузовик Howo. За рулём кроссовера был якобы пьяный 17-летний подросток. После столкновения 50-летний водитель грузовика по неизвестным причинам нажал на газ и скрылся. Правоохранители задержали мужчину на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.

«Мужчину пока не удалось опросить, так как недавно он перенёс операцию на гортани и не может разговаривать», — передаёт сообщество «АСТ-54», ссылаясь на ГИБДД по Тогучинскому району.

Очевидцы аварии сообщили в комментариях к новости в соцсети, что Honda CR-V ехала с выключенными фарами.

«Видела я вчера эту аварию, — написала одна из подписчиц группы в соцсети „ВКонтакте“. — Хонда ехала без света, как привидение. Малолетке вообще было весело, он кайфовал, сидел на асфальте и растирал кровь по телу, словно мазался кремом, а проезжающим мимо авто он махал рукой. Жаль водителя Хово, ни за что остался крайним».

Несовершеннолетний водитель получил в аварии травму головы и резаные раны, а его 18-летний пассажир — резаные раны, ушибы и ссадины.

Напомним, в начале августа грабитель в чулке переплыл реку в Алтайском крае, убегая от погони.

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