 

Жители Иркутска покупали в интернете наркотики и перепродавали

 4 августа, 12:14
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Жители Иркутска покупали в интернете наркотики и перепродавали
Фото с сайта globallookpress.com

Суд вынес приговор двум жителей Иркутска, которые распространяли по городу синтетические наркотики, приобретённые ими через интернет, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД России по Иркутской области 4 августа.

По версии следствия, молодой человек с помощью одной из программ для мгновенного обмена сообщениями и медиафайлами получил приглашение присоединиться к сбыту наркотиков. Ему обещали хорошую прибыль. Молодой человек согласился и предложил своей знакомой, нигде не работающей, вместе заняться этим «бизнесом».

«Подельники получали информацию о месте нахождения тайников с мелкооптовыми партиями наркотических средств, извлекали их и временно хранили по месту своего проживания, — рассказали в пресс-службе. — Далее, используя автомобиль, они перемещались по городу и помещали расфасованные наркотические средства в тайники, а о местах их нахождения сообщали через интернет координаторам с целью их дальнейшего незаконного сбыта подобранным покупателям».

Через некоторое время подельники выросли до «оптовых курьеров», поскольку успешно выполняли свои «обязанности». Несмотря на их меры по конспирации, осенью 2016 года полиция задержала «оптовых курьеров».

Молодым людям предъявили обвинение по пунктам «а», «г» части 4 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств группой лиц в особо крупном размере»); части 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению»), части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в осоой крупном размере»).

Суд приговорил жителя Иркутска к 11 годам лишения свободы, а его спутницу — к семи годам колонии.

Напомним, в августе 2014 года томские наркополицейские закрыли интернет-магазин наркотиков «Джанго освобождённый».

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