 

Жители Красноярска пострадали при взрыве в кафе

 4 августа, 10:53
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Жители Красноярска пострадали при взрыве в кафе
Фото с сайта globallookpress.com

Красноярские следователи устанавливают обстоятельства взрыва в кафе, в результате которого два человека госпитализированы, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения пресс-службы регионального управления СКР.

Взрыв бытового газа произошёл в кафе «Калифорния» по адресу улица Ленина, 90 в Красноярске. Сообщение об этом поступило в 9:00 утра.

«4 августа 2017 года около девяти часов утра в следственные органы поступило сообщение о том, что в кафе „Калифорния“, расположенном по адресу улица Ленина, 90 произошёл взрыв бытового газа, в результате чего два человека получили травмы и были госпитализированы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 10 декабря 2012 года стало известно, что в Томске выброшенный взрывом с восьмого этажа двухлетний ребёнок признан врачами здоровым.

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