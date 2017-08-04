 

Жители Омска не нашли в расписании ансамбля Надежды Бабкиной своего Дня города

 4 августа, 17:21
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Жители Омска не нашли в расписании ансамбля Надежды Бабкиной своего Дня города
Фото с сайта globallookpress.com

Омска не оказалось в расписании ансамбля Надежды Бабкиной «Русская песня» — артистка должна была приехать на 301-летие города, узнал 4 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте певицы.

В начале июля стало известно, что ансамбль Надежды Бабкиной выступит в День города — чтобы привезти артистов, мэрия выделила 2,3 млн рублей.

На официальном сайте певицы в разделе «Афиша» не дано никакой информации об омских гастролях народного ансамбля «Русская песня». На август запланированы только спектакль «Метаморфозы» и «Национальное шоу России „Кострома“».

По сообщению издания «Город55», в мэрии Омска эту информацию прокомментировать никак не смогли.

5 августа в Омске отмечают 301-й день рождения города. Выступление народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня» запланировано на Площади Победы в 20:00, сообщается в расписании праздника на сайте мэрии.

Напомним, 4 июля депутат попросил мэра Омска заменить Надежду Бабкину на концерте в День города.

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