Жительница Кузбасса предстанет перед судом за заражение молодого парня ВИЧ-инфекцией

В городе Юрге Кемеровской области 33-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в том, что она заразила ВИЧ-инфекцией своего знакомого, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Отделением дознания межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Обвиняемая с 2015 года стоит на учёте в диспансере как ВИЧ-инфицированная. Женщина не поставила в известность о своём заболевании 21-летнего знакомого и вступила с ним в близкие отношения.

Уголовное дело возбуждено по статье 122 УК РФ «„Заражение ВИЧ-инфекцией“», максимальное наказание, предусмотренное по этой статье — лишение свободы на пять лет.

«Уголовное дело для рассмотрения направлено в Юргинский суд. Санкция статьи обвинения предусматривает в качестве максимального наказания один год лишения свободы. Кроме того, потерпевшим заявлен иск о возмещении причинённого морального ущерба на сумму 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что с 7 по 9 августа 2017 года посетители вокзала «Новосибирск-Главный» смогут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус.