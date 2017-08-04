 

Предприятия ЖКХ дают 60 % всех загрязнённых стоков в Байкал — Путин

 4 августа, 12:59
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Предприятия ЖКХ дают 60 % всех загрязнённых стоков в Байкал &mdash; Путин
Владимир Путин, фото с сайта globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку всех очистных сооружений, работающих на берегу Байкала, и заявил, что большая часть загрязнённых стоков в озеро — до 60 % — приходится на систему ЖКХ, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения ТАСС.

Это заявление президент, который находится в Бурятии с рабочим визитом, сделал в ходе совещания по экологическому развитию Прибайкалья. По информации главы государства, очистные сооружения большинства предприятий в районе Байкала изношены. Также Путин обратил внимание прокуратуры на деятельность аграриев, в результате работы которых в воду Байкала попадают химикаты, и потребовал «кардинально сократить сбросы неочищенных вод в озеро».

Он напомнил, что ранее экстремально высокому загрязнению подверглись значительные территории Прибайкалья, и сообщил, что накопленные отходы закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината «продолжают отравлять воду озера и питающих его рек». Президент пообещал местным властям финансовую поддержку в решении вопроса очистки Байкала за счёт целевой программы и призвал не допускать увеличения антропогенной нагрузки на экосистему глубочайшего озера планеты. По словам Путина, задача сбережения Байкала является несомненным государственным приоритетом.

Уточняя своё поручение Генпрокуратуре, глава государства подчеркнул, что при проведении проверок работники надзорного ведомства должны «знать меру» и проверять «не всё подряд», а только факты «незаконной и экологически вредной деятельности».

Ещё до совещания президент посетил Байкальский биосферный заповедник и принял участие в церемонии выпуска в Байкал 50 тысяч мальков омуля.

Напомним, по информации издания «МК в Бурятии», визит Владимира Путина в республику связан с начавшейся в Бурятии кампанией по выборам главы региона.

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