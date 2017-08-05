Мотоциклист въехал в магазин элитных часов в Новосибирске

Мужчина на мотоцикле влетел в стеклянную дверь магазина часов в центре Новосибирска, узнал 5 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В ночь на 5 августа в Центральном районе Новосибирска неизвестный на мотоцикле Ibris въехал в стеклянную дверь магазина элитных часов на улице Ленина.

«По словам свидетелей произошедшего, изрядно пьяный мужчина в компании с девушкой-пассажиром некоторое время „гарцевал“ на месте, но вскоре мотоцикл ослушался и уехал в дверь напротив, при этом чудом не сбив прохожих», — рассказали администраторы группы «АСТ-54».

Стеклянная дверь разбилась, сотрудники охраны вызвали правоохранителей.

До приезда инспекторов ДПС спутница мотоциклиста скрылась с места происшествия.

«Действительно, инспекторами ДПС был задержан гражданин 1987 года рождения, который совершил наезд на препятствие, — рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — В отношении него был составлен административный материал по статье 264.1 КоАП („Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения“). После чего мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка».

Напомним, в конце июня девушка въехала на спортивном авто в магазин в Новосибирске.