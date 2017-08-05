 

Новосибирский суд рассмотрит дело киллера Челентано

 5 августа, 12:22
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Новосибирский суд рассмотрит дело киллера Челентано
Фото с сайта globallookpress.com

Главное следственное управление СК РФ направило в новосибирский суд уголовное дело в отношении одного из руководителей группировки Трунова, узнал 5 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Следственного комитета России.

Анатолий Радченко, имеющий в преступной среде кличку Челентано, в период с 1997 года по 2009 год возглавлял группировку киллеров, а также сам совершал заказные убийства и занимался вымогательством. Кроме того, собрана доказательная база его участия в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

До 2014 года Радченко скрывался от правосудия за рубежом, однако его задержали на территории Австрии и экстрагировали в Россию.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СКР.

На данный момент обвиняемый находится под стражей, ему инкриминируют порядка девяти статей УК РФ.

Напомним, в июле стало известно, что житель Новосибирска дважды просил знакомого нанести увечья родственнику за деньги.

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