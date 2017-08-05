 

Омский суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию за отказ в работе гею

 5 августа, 11:43
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Омский суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию за отказ в работе гею
Фото с сайта globallookpress.com

Владелец омского магазина спортивного питания «Хардкор» заплатит 30 тысяч рублей за то, что отказал в трудоустройстве молодому человеку, ссылаясь на закон о гей-пропаганде, узнал 5 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения портала «Омск здесь».

Ранее омский предприниматель отказал в работе соискателю из-за закона о гей-пропаганде. Он заявил, что спортивное питание не имеет маркировки «18+», поэтому юноша не может работать в магазине.

«Я уточнил у него, является ли он представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. На что получил утвердительный ответ. Отказ всё-таки вызван лучшими побуждениями. Учитывая клиентуру нашего магазина, работать у нас будет небезопасно», — приводит «Омск здесь» слова предпринимателя.

Также юноша получил отказ в письменной форме за подписью начальника отдела кадров с примерно такой же аргументацией.

После этого соискатель обратился в суд, потребовав 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, выплаты заработной платы и трудоустройства на должность продавца-консультанта в магазине спортивного питания «Хардкор».

4 августа Первомайский районный суд Омска постановил, что работодатель обязан выплатить молодому человеку компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, в 2016 году обвинённая в сатанизме и ЛГБТ-пропаганде красноярский педагог вернулась к работе.

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