Двое жителей Новосибирска погибли в результате ДТП на трассе Новосибирск — Карасук, узнал корреспондент Сиб.фм 6 августа из сообщения регионального ГУ МВД.

Авария произошла 5 августа в 16:40 на 10-м километре трассы в Карасукском районе. 28-летняя женщина, управляя «Фордом Фокус», не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля.

В ДТП пострадали 52-летний мужчина и 49-летняя женщина — пассажиры перевернувшегося «Форда». Оба они были доставлены в ближайшую больницу, однако врачам не удалось спасти им жизнь. Ещё один пассажир — мужчина 28 лет и женщина-водитель (оба также новосибирцы) в аварии не пострадали. Причины ДТП устанавливаются.



Напомним, в конце мая на трассе Новосибирск — Карасук в районе села Гусиный брод жительница Новосибирска не справилась с управлением автомобилем и протаранила две машины, в результате аварии погиб один человек.