Отбивавшиеся бензопилой от медведя геологи в иркутской тайге не сумели спасти товарища

Участник геологоразведочной экспедиции в Иркутской области погиб во время нападения на группу дикого медведя, узнал корреспондент Сиб.фм 6 августа из сообщения регионального ГУ МВД.

Инцидент произошёл в труднодоступной местности Жигаловского района области, в ста километрах от посёлка Чикан. Медведь напал на пятерых геологов. Не имея огнестрельного оружия, они пытались напугать его бензопилой, однако хищника это не остановило. Людям пришлось взобраться на деревья, однако одного из геологов медведь настиг и убил. Погибшим оказался 36-летний уроженец Пензы.

Через несколько часов медведя нашли и застрелили охотники. По факту гибели геолога проводится проверка, в тайгу прибыла следственно-оперативная группа.

Напомним, в июле в Северном районе Новосибирской области медведь устроил погоню за проезжавшим по лесу мотоциклистом.