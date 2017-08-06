 

Отбивавшиеся бензопилой от медведя геологи в иркутской тайге не сумели спасти товарища

 6 августа, 11:14
подходящие темы
Отбивавшиеся бензопилой от медведя геологи в иркутской тайге не сумели спасти товарища
Фото с сайта globallookpress.com

Участник геологоразведочной экспедиции в Иркутской области погиб во время нападения на группу дикого медведя, узнал корреспондент Сиб.фм 6 августа из сообщения регионального ГУ МВД.

Инцидент произошёл в труднодоступной местности Жигаловского района области, в ста километрах от посёлка Чикан. Медведь напал на пятерых геологов. Не имея огнестрельного оружия, они пытались напугать его бензопилой, однако хищника это не остановило. Людям пришлось взобраться на деревья, однако одного из геологов медведь настиг и убил. Погибшим оказался 36-летний уроженец Пензы.

Через несколько часов медведя нашли и застрелили охотники. По факту гибели геолога проводится проверка, в тайгу прибыла следственно-оперативная группа.

Напомним, в июле в Северном районе Новосибирской области медведь устроил погоню за проезжавшим по лесу мотоциклистом.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 4 августа, 15:41 • репортаж

Шагом, рысью и в галоп

Репортаж с тренировок на новосибирском ипподроме: когда можно перейти на галоп и почему конный спорт становится женским.

Сквозь пекло на самодержце пустыни

 26 июля, 12:27 • колонка
Алексей Гамзов
журналист
Гимн верблюду и священные храмовые крысы. Корреспондент Сиб.фм продолжает путешествовать по Азии, в этот раз через индийскую пустыню Тар.
 14 июня, 12:58 • репортаж

Игра в одно кусание

«Жалко животных», «замученные детские игрушки», «ноги моей не будет в этой пыточной для зверей». Поход по контактным зоопаркам Новосибирска без детей.
самое популярное
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 26 июля, 23:17 • новость

Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу перевернулся рейсовый автобус с пассажирами после столкновения со столбом, есть пострадавшие.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 27 июля, 14:19 • новость

Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла

Жительница Барабинска Новосибирской области хотела сделать селфи в многоэтажке, но начала задыхаться в подъезде и умерла.
 31 июля, 14:22 • новость

Новосибирский синоптик рассказал о погоде в первой декаде августа

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду августа: температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.
 2 августа, 13:40 • новость

Дальнобойщик с женой месяц ждёт помощи под Новосибирском

Машина дальнобойщика сломалась 8 июля — мужчина почти месяц живёт с женой в машине в ожидании помощи.
присоединяйтесь!
    