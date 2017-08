Грузинские музыканты стали хэдлайнерами новосибирского фестиваля «Электронный берег»

Второй пляжный фестиваль «Электронный берег» собрал молодёжь на новосибирском пляже «Звезда» — в программе были модная музыка, танцевальные баттлы, пляжные соревнования, конкурс красоты и многое другое, узнал 5 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения организаторов.

«Электронный берег» — пляжный фестиваль музыки, еды и спортивных развлечений, который второе лето подряд организует поставщик услуг связи «Электронный город».

Хэдлайнерами в 2017 году стали московская группа Tesla Boy, играющая электропоп, а также грузинская музыкальная группа Mgzavrebi, что в переводе означает «Путники». Кроме того, на сцене сыграли и новосибирские группы: The Just, He called her Jen и «Проверено».

На празднике было много спортивных состязаний и показательных выступлений: спортивные девушки танцевали у шеста Pole Dance, юноши состязались в турнире по воркауту. Фестиваль собрал также любителей водных развлечений: виндсёрфинга, кайтинга и сапсёрфинга.

Были и шуточные соревнования. На Обском водохранилище состоялся заплыв для взрослых на надувных матрасах и не только: некоторые из гостей плавали на надувных единорогах и арбузных дольках.

Фестиваль вместил ещё одно состязание среди представительниц прекрасного пола. На берегу Обского водохранилища проходил конкурс «Мисс „Электронный берег“».

Пенная вечеринка остудила жар отдыхающих, в день фестиваля столбик термометра достиг отметки +28 °С.

Для гостей работал фудкорт, выбор горячей пищи и закусок предоставили многие ведущие площадки общепита в городе.

Завершил день вечерний кинопоказ под открытым небом популярной комедии нулевых «Евротур».

