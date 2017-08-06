 

Путин на рыбалке в Сибири отказался пить коньяк за штурвалом катера

 6 августа, 13:59
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Путин на рыбалке в Сибири отказался пить коньяк за штурвалом катера
Фото с сайта globallookpress.com

Первый канал показал видео двухдневного отдыха президента России Владимира Путина в Туве, в одном из эпизодов глава государства, управляя, катером, отказывается от предложенного ему министром обороны Сергеем Шойгу коньяка, узнал корреспондент Сиб.фм 6 августа, ознакомившись с телесюжетом.

Основной хронометраж сюжета посвящён подводной рыбалке президента, которой он, по сообщению автора репортажа, занимался впервые в жизни. Весь процесс был заснят на камеру Go Pro, закреплённую на снаряжении Путина. На этих кадрах видно, что рыбалка проходила в достаточно мутной воде, а рыба, попадавшаяся главе государства, сравнительно мелкая. Более чёткие кадры и гораздо более крупных рыб удалось заснять оператору, сопровождавшему Путина.

Итогом подводной охоты президента стали две щуки. В телесюжете Путин подаёт одну из них — небольшую по размерам — своим спутникам на катамаране. Министр обороны Сергей Шойгу, оценивая улов, дважды произносит слова «зачётная щучка». Путин в ответ замечает, что рыба в водоёме ведёт себя очень осторожно и сразу уходит в тину.

В телесюжете использованы также кадры, снятые с квадрокоптера: показано, как Путин и его спутники едут по бездорожью на квадроциклах, купаются и рыбачат удочками в реках и озёрах (улов президента — хариус, несколько окуней и вновь щука), гуляют по тайге и плывут на катерах. Чтобы объяснить, почему президент в течение двух дней то ловит рыбу раздетым по пояс, то плотно застёгивает по горло тёплую куртку, автор сюжета поясняет, что климат в тувинской тайге «непростой и весьма переменчивый».

В одном из эпизодов показано, как Путин управляет катером, а в это время за кадром Сергей Шойгу вспоминает, что у него где-то припасена «бутылочка коньячка» и предлагает её президенту. Глава государства произносит слово «извините» и делает рукой неопределённый жест, вероятно, указывая на то, что он за штурвалом.

Напомним, ранее сообщалось, что съёмка с камеры Go Pro, закреплённой на подводном снаряжении Путина, в неотредактированном виде будет размещена на сайте Кремля 7 августа.

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