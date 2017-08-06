 

Пытавшийся спасти ребёнка бурятский прокурор утонул вместе с супругой

 6 августа, 16:25
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Пытавшийся спасти ребёнка бурятский прокурор утонул вместе с супругой
Фото с сайта globallookpress.com

Начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Бурятии Александр Чмелев утонул в реке Селенге вместе с супругой, пытаясь спасти из воды ребёнка, узнал корреспондент Сиб.фм 6 августа из сообщения информагентства «Байкал-медиа».

Трагедия произошла 4 августа в Кабанском районе республики. Во время отдыха на берегу реки супруги увидели, как подросток, который поплыл за мячом, начал тонуть. Прокурор вместе с женой бросились спасать ребёнка, однако оба не сумели справиться с течением и захлебнулись в воде. Тонувшего ребёнка успел спасти молодой человек, отдыхавший неподалёку.

Сообщается также, что у Александра Чмелева и его супруги остались трое детей. В должности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Бурятия Чмелев работал с января 2014 года. В органах прокуратуры мужчина трудился, начиная с 1999 года.

Напомним, что в Новосибирской области, по данным на середину июля, с начала купального сезона утонул 41 человек, в том числе пятеро детей.

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