 

Ураган сорвал крышу склада в красноярском аэропорту и повредил около десятка машин

 6 августа, 12:54
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Ураган сорвал крышу склада в красноярском аэропорту и повредил около десятка машин
Фото с сайта globallookpress.com

Ураганный ветер с дождём и градом, прошедший 5 августа в пригороде Красноярска, сорвал крышу с одного из складских помещений в красноярском аэропорту Емельяново, в результате были повреждены около десятка припаркованных автомобилей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщений очевидцев в социальных сетях.

На видеороликах и фото, размещённых в интернете, заметно, что размер особо крупных градин достигал в диаметре двух сантиметров. Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе аэропорта, никто в результате разрушения крыши не пострадал. Одноэтажное строение, с которого она слетела, использовалось ранее как склад. На работу аэропорта происшествие никак не повлияло.

Напомним, в конце июня во время сильного урагана в Красноярском крае пять человек получили травмы, одно из поваленных ветром деревьев упало на автомобиль, где находились женщина и её 10-летняя дочь, в результате ребёнка пришлось госпитализировать санавиацией.

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