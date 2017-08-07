 

Кровавая луна станет объектом фотоохоты в Новосибирске

 7 августа, 18:43
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Кровавая луна станет объектом фотоохоты в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

В ночь на 8 августа жители Земли смогут наблюдать частное лунное затмение — Новосибирский планетарий объявил фотоконкурс на лучшее фото кроваво-красной луны, узнал 7 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Большого новосибирского планетария.

В ночь с 7 на 8 августа жители Новосибирска после полуночи смогут наблюдать частное лунное затмение, при котором диск луны окрасится в кроваво-красный свет.

Южная сторона спутника Земли погрузится в земную тень лишь на четверть, именно поэтому затмение называется частным — тень закроет лишь часть диска.

«В 00:22 начнётся интересное, — сообщается в группе Большого новосибирского планетария в соцсети „ВКонтакте“. — Луна начнёт понемногу забираться в полную тень. Выглядит это, как будто от круглого лунного диска кто-то постепенно отъедает кусок. В 01:20 площадь „отъеденного“ куска достигнет четверти видимой площади Луны. В 02:19 Луна выйдет из полной тени Земли (оставаясь при этом ещё в полутени). В 03:53 шоу закончится совсем, и Луна будет такой же полной и красивой, как и до начала затмения».

Новосибирский планетарий также объявил фотоконкурс «Охота на Луну», делать снимки предлагается в период, когда затмение достигнет своего пика. Победитель получит сертификат на посещение вечерних астрономических наблюдений на две персоны.

Напомним, в марте красноярский учёный предложил использовать гравитацию Луны для поиска нефти.

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