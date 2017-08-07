Новосибирская прокуратура запретила пабу продавать пиво за биткоины

Новосибирский крафтовый паб, сообщивший о расчёте в заведении биткоинами, получил предостережение от прокуратуры, узнал 7 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения РБК Новосибирск.

Соучредитель паба Александр Русанов поделился с журналистами, что питейным заведением заинтересовалась прокуратура после объявления о том, что паб принимает криптовалюту.

«Вынесли официальное предостережение о ненарушении закона РФ. То есть вежливо попросили такой системой не пользоваться. Прокуратура и правительство РФ рассматривают криптовалюту как источник финансирования терроризма, поэтому, наверное, развития этой валюты в России ждать не стоит», — приводит РБК слова Русанова.

При этом прокурор рассказал Русанову, что многие компании игнорируют предостережение, рассчитывая защитить свои права в суде. Однако предприниматель не намерен рисковать и отказался от идеи продавать пиво за биткоины.

Напомним, в 2016 году бар со здоровой пищей открылся на месте ирландского паба «Дублин» в центре Новосибирска.