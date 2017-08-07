 

Новосибирские власти закупят оборудование для ликвидации очагов африканской чумы свиней

 7 августа, 19:30
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Новосибирские власти закупят оборудование для ликвидации очагов африканской чумы свиней
Фото с сайта globallookpress.com

Правительство Новосибирской области направит дополнительные 8,5 млн рублей на профилактику африканской чумы свиней, узнал корреспондент Сиб.фм 7 августа из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Распоряжение о выделении дополнительных средств на профилактику африканской чумы свиней было принято на заседании правительства Новосибирской области 7 августа.

По словам начальника управления ветеринарии Новосибирской области Олега Рожкова, появление очагов африканской чумы свиней на территории соседней Омской области создаёт риск заноса вируса болезни в Новосибирский регион.

«Финансирование будет направлено на приобретение необходимых диагностических и дезинфекционных средств и оборудования для своевременного выявления и ликвидации очагов вируса в регионе. Средства будут выделены из резервного фонда правительства Новосибирской области», — сказал Олег Рожков.

На заседании одобрено распоряжение, касающееся регулирования численности диких кабанов на территории региона. Утверждение квоты для санитарного отстрела диких кабанов необходимо для получения проб для лабораторных исследований, а также для предупреждения заноса и распространения вируса африканской чумы свиней.

Руководитель департамента по охране животного мира Пётр Гога уточнил, что отстрел диких кабанов будет проводиться в зоне шириной 10 километров вдоль административной границы с Омской областью.

Напомним, что 25 марта экспертиза подтвердила вспышку африканской чумы свиней под Иркутском.

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