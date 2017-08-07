Один человек погиб и трое пострадали при пожаре на газовой заправке в Алтайском крае

Следователи возбудили дело по факту пожара на одной из заправочных станций Новоалтайска из-за утечки пропана; в результате один человек от полученных ожогов скончался в больнице, узнал корреспондент Сиб.фм 7 августа из сообщения пресс-службы управления СКР по Алтайскому краю.

Утечка газа на автозаправке произошла на ГЗС в Новоалтайске 6 августа. Газ распространился далеко за пределы станции и достиг территории летнего кафе, где находились открытые источники огня.

В результате пожара четыре человека получили многочисленные ожоги тела. Через несколько часов один из посетителей кафе скончался в медицинском учреждении. Состояние других потерпевших оценивается как среднетяжёлое.

Новоалтайским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьёй 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»). Максимальное наказание по данной статье — ограничение свободы на три года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Напомним, что 31 июля 2017 года после взрыва бытового газа в жилом доме Алтайского края пострадали два человека.