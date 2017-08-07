 

Один человек погиб и трое пострадали при пожаре на газовой заправке в Алтайском крае

 7 августа, 16:41
подходящие темы
Один человек погиб и трое пострадали при пожаре на газовой заправке в Алтайском крае
Фото с сайта globallookpress.com

Следователи возбудили дело по факту пожара на одной из заправочных станций Новоалтайска из-за утечки пропана; в результате один человек от полученных ожогов скончался в больнице, узнал корреспондент Сиб.фм 7 августа из сообщения пресс-службы управления СКР по Алтайскому краю.

Утечка газа на автозаправке произошла на ГЗС в Новоалтайске 6 августа. Газ распространился далеко за пределы станции и достиг территории летнего кафе, где находились открытые источники огня.

В результате пожара четыре человека получили многочисленные ожоги тела. Через несколько часов один из посетителей кафе скончался в медицинском учреждении. Состояние других потерпевших оценивается как среднетяжёлое.

Новоалтайским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьёй 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»). Максимальное наказание по данной статье — ограничение свободы на три года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Напомним, что 31 июля 2017 года после взрыва бытового газа в жилом доме Алтайского края пострадали два человека.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 24 июля, 12:05 • статья

Пожар в «Оазисе»: за шаг до трагедии

Кто виноват в пожаре на базе отдыха, как спасали детей из огня и кто виноват? Совет депутатов Новосибирска разбирался в причинах ЧП, чуть было не кончившегося трагедией.

Когда ветер сдует пепел

 28 марта, 11:30 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
 15 февраля, 16:39 • интервью

Снимите с руля!

Руководитель стартапа SpectraTek Артём Попов рассказал во время Дня науки в ГПНТБ об автомобиле будущего и о том, чему новые технологии могут научиться у муравья, пчелы, лягушки и кошки.
самое популярное
 26 июля, 23:17 • новость

Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу перевернулся рейсовый автобус с пассажирами после столкновения со столбом, есть пострадавшие.
 4 августа, 20:17 • новость

Синоптики сделали подробный прогноз погоды на август в Новосибирской области

Август в Новосибирской области ожидается прохладнее июля, возможны заморозки, но тёплых дней будет больше, чем холодных.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 27 июля, 14:19 • новость

Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла

Жительница Барабинска Новосибирской области хотела сделать селфи в многоэтажке, но начала задыхаться в подъезде и умерла.
 2 августа, 13:40 • новость

Дальнобойщик с женой месяц ждёт помощи под Новосибирском

Машина дальнобойщика сломалась 8 июля — мужчина почти месяц живёт с женой в машине в ожидании помощи.
 31 июля, 14:22 • новость

Новосибирский синоптик рассказал о погоде в первой декаде августа

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду августа: температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.
присоединяйтесь!
    