 

Пятеро нетрезвых жителей Красноярского края избили ногами начальника отдела угрозыска

 7 августа, 19:31
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Пятеро нетрезвых жителей Красноярского края избили ногами начальника отдела угрозыска
Фото с сайта globallookpress.com

Руководитель отдела уголовного розыска по Балахтинскому району Красноярского края подвергся нападению пятерых нетрезвых граждан, которых он намеревался передать сотрудникам ГИБДД, узнал корреспондент Сиб.фм 7 августа из сообщения регионального следкома.

Согласно материалам уголовного дела, нападение произошло 6 августа около 23:00 по местному времени. Полицейский возвращался на своём личном автомобиле марки «Тойота RAV 4» из посёлка Балахта в деревню Малая Тумна. При въезде в населённый пункт его внимание привлёк автомобиль марки ВАЗ-2106, в котором находились пять человек с явными признаками алкогольного опьянения.

Страж порядка решил пресечь возможное нетрезвое вождение, остановился и вызвал к месту происшествия дежурный экипаж ГИБДД. В этот момент из «Жигулей» к нему вышли все пятеро находившихся там человек и начали избивать его, в том числе ногами. На их намерения никак не повлияло то, что полицейский успел представиться и назвать свою офицерскую должность.

Несмотря на серьёзный численный перевес нападавших, полицейский сумел оказать им сопротивление и продержаться до прибытия на подмогу экипажа ГИБДД. Нападавшие были задержаны, среди них две женщины и один 17-летний подросток. Пострадавшему офицеру потребовалась медицинская помощь, он был доставлен в районную больницу с множественными телесными повреждениями.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья». Максимальное наказание, которое грозит нападавшим, — 10 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте четверых совершеннолетних подозреваемых, подростку будет избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Все задержанные полицией ранее характеризовались отрицательно.

Напомним, в июне Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 39-летней жительнице Новосибирска, которая избила полицейского, а после выпала из автомобиля.

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