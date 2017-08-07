Пятеро нетрезвых жителей Красноярского края избили ногами начальника отдела угрозыска

Руководитель отдела уголовного розыска по Балахтинскому району Красноярского края подвергся нападению пятерых нетрезвых граждан, которых он намеревался передать сотрудникам ГИБДД, узнал корреспондент Сиб.фм 7 августа из сообщения регионального следкома.

Согласно материалам уголовного дела, нападение произошло 6 августа около 23:00 по местному времени. Полицейский возвращался на своём личном автомобиле марки «Тойота RAV 4» из посёлка Балахта в деревню Малая Тумна. При въезде в населённый пункт его внимание привлёк автомобиль марки ВАЗ-2106, в котором находились пять человек с явными признаками алкогольного опьянения.

Страж порядка решил пресечь возможное нетрезвое вождение, остановился и вызвал к месту происшествия дежурный экипаж ГИБДД. В этот момент из «Жигулей» к нему вышли все пятеро находившихся там человек и начали избивать его, в том числе ногами. На их намерения никак не повлияло то, что полицейский успел представиться и назвать свою офицерскую должность.

Несмотря на серьёзный численный перевес нападавших, полицейский сумел оказать им сопротивление и продержаться до прибытия на подмогу экипажа ГИБДД. Нападавшие были задержаны, среди них две женщины и один 17-летний подросток. Пострадавшему офицеру потребовалась медицинская помощь, он был доставлен в районную больницу с множественными телесными повреждениями.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья». Максимальное наказание, которое грозит нападавшим, — 10 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте четверых совершеннолетних подозреваемых, подростку будет избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Все задержанные полицией ранее характеризовались отрицательно.

Напомним, в июне Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 39-летней жительнице Новосибирска, которая избила полицейского, а после выпала из автомобиля.