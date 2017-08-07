Росприроднадзор решил навести порядок на Гусинобродской свалке в Новосибирске

После того, как мэрия Новосибирска решила продолжить эксплуатацию Гусинобродского мусорного полигона, Росприроднадзор запустил внеплановую проверку крупнейшей в городе свалки, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения РБК 7 августа.

В начале августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами сделал заявление, что Гусинобродский мусорный полигон закрывать не планируется — он продолжит работу в прежнем режиме.

«Его остановка может привести к фатальным последствиям, — цитирует мэра РБК. — Это будет означать, что появятся несанкционированные свалки, либо мы просто не вывезем эти объёмы, и они останутся в городе. Мы не просто погрязнем в мусоре — это грозит эпидемиями, и так далее».



Сваливаем: репортаж с Гусинобродской свалки

Заявление мэра стало поводом для внеплановой проверки свалки Росприроднадзором, который в конце июля выписывал предписание МУП «Спецавтохозяйство» с требованием прекратить эксплуатацию мусорного полигона начиная с 3 августа. Отмечается, что Росприроднадзор не может выдать «Спецавтохозяйству» лицензию на утилизацию отходов, поскольку свалка находится в черте города.

«Есть же те замечания, которые можно устранить за день, что-то можно будет устранить за неделю, — прокомментировал директор МУП „Спецавтохозяйство“ Андрей Зыков. — То замечание о том, чтобы свалка была не в границах города Новосибирска, требует длительного времени. Мы подготовили план мероприятий, который будем согласовывать с Росприроднадзором».

Работу Гусинобродского мусорного полигона запустили в 1967 году, эксплуатация его запланирована до 2019 года. Площадь полигона составляет 59,75 гектара. По информации МУП «Спецавтохозяйство», ежедневно на полигон привозят 10 тысяч кубометров мусора и отходов. В городе есть только один альтернативный полигон — «Левобережный», который в три раза меньше Гусинобродского.

Напомним, в конце июля Новосибирская городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС обсудила предписание департамента Росприроднадзора по СФО о закрытии Гусинобродского мусорного полигона.