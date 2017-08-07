 

Управляющая магазином косметики в Омске украла товара на полмиллиона рублей

 7 августа, 18:35
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Управляющая магазином косметики в Омске украла товара на полмиллиона рублей
Фото с сайта globallookpress.com

Омский суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшей управляющей магазина, которая подозревается в краже косметики со склада на полмиллиона рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 7 августа из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

По сообщению ведомства, 61-летняя женщина с марта 2016 года по март 2017 года похищала товар со склада.

«Имея единоличный, индивидуальный доступ к складу магазина, безвозмездно изъяла там вверенные ей товарно-материальные ценности (декоративную косметику, духи, крема и прочее) в количестве 119 базовых единиц на сумму почти 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Похищенный товар она перепродавала. Факт хищения был обнаружен при инвентаризации в марте 2017 года. После этого женщину освободили от занимаемой должности.

Вину в совершённом преступлении она признала, однако причинённый ущерб не возместила.

Куйбышевский районный суд рассмотрит дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

Напомним, что в в июле 2017 года парфюмер создала тотемные духи с запахом Омска.

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