Женщина спрыгнула с моста в Новосибирске

Житель Новосибирска спас женщину, которая плыла по реке Обь; по сообщению очевидцев, она спрыгнула с Октябрьского моста, рассказал корреспонденту Сиб.фм 7 августа начальник муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Дмитрий Фокин.

Около 13:40 спасателям поступило сообщение от мужчины, который рассказал о том, что в форваторе реки Обь он наблюдает плывущую женщину. Водный экипаж МАСС был на месте через 10 минут.

В воде рядом с берегом была обнаружена женщина, которой на вид около 30-35 лет. Мужчина рассказал о том, что после звонка в МАСС он доплыл до пострадавшей и смог вместе с ней вернуться на мелководье. На берегу её осмотрели спасатели и оказали первую помощь. Они передали женщину врачам скорой помощи.

«По словам очевидцев, она спрыгнула с Коммунального (Октябрьского — прим. Сиб.фм) моста. Когда мы её обнаружили, она была в сознании. С ушибами и возможными переломами женщину передали врачам скорой помощи для госпитализации в лечебное учреждение города», — рассказал Дмитрий Фокин.

Напомним, что в феврале 2017 года мужчина с психическими отклонениями спрыгнул с Октябрьского моста в Новосибирске.