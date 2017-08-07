Житель Красноярского края украл породистую кошку у соседки и хотел продать её

Суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело в отношении жителя города Норильска, который подозревается в краже породистой кошки у соседки; стоимость животного оценена в 60 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 7 августа из сообщения регионального управления МВД.

В дежурную часть полиции обратилась 36-летняя жительница Норильска. Она рассказала о том, что у неё украли годовалую племенную кошку бенгальской породы.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний мужчина, арендующий квартиру на одной лестничной клетке с женщиной.

По сообщению ведомства, он пришёл к женщине в гости и оставил входную дверь отрытой. Кошка выбежала в подъезд.

«Воспользовавшись этим, мужчина похитил животное и попытался продать за 10 тысяч рублей, однако сбыть питомца молодой человек не успел. В настоящее время кошка возвращена законной владелице», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Напомним, что в августе 2017 года собака и кошка помогли судебным приставам задержать мужчину в Новосибирской области.