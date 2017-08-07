 

Житель Новосибирской области убил 21-летнюю невесту кувалдой

 7 августа, 19:49
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Житель Новосибирской области убил 21-летнюю невесту кувалдой
Фото с сайта globallookpress.com

Молодой человек ударил свою девушку кувалдой по голове, после чего явился с повинной в полицию, узнал 7 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Новосибирской области.

3 августа 20-летний житель Мошковского района Новосибирской области совершил убийство своей сожительницы, ударив её по голове заранее припрятанной в лесу кувалдой.

Накануне пара поссорилась, после чего юноша под вымышленным предлогом позвал подругу в лес. Он отвлёк её, а сам достал заранее спрятанную металлическую кувалду и нанёс по голове девушки несколько ударов, ставших для неё смертельными.

После этого молодой человек спрятал тело и сообщил родственникам невесты, что они поссорились и расстались. Родственники девушки забеспокоились и приехали к её бывшему парню, так как она несколько дней не выходила на связь.

«Парень не смог больше скрывать содеянное и пошёл в местное отделение полиции, где рассказал о совершённом преступлении, а затем показал место преступления следователю», — сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»). Максимальная мера наказания, согласно данной статье, — пожизненное лишение свободы. По ходатайству следствия судом будет рассматриваться вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в конце июля житель Томской области поджёг сожительницу из-за ревности.

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