 

Девятилетний мальчик сбежал из новосибирской больницы и пешком пришёл домой в Бердск

 8 августа, 11:19
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Девятилетний мальчик сбежал из новосибирской больницы и пешком пришёл домой в Бердск
Фото с сайта globallookpress.com

Мама мальчика была у врача в Новосибирске вместе с сыном, она зашла в кабинет и попросила мальчика подождать, а он пешком отправился домой в Бердск, рассказал корреспонденту Сиб.фм 8 августа сотрудник пресс-службы регионального управления МВД Антон Сурнин.

Девятилетний мальчик с мамой отправился в больницу в Новосибирске. Она оставила его ждать у кабинета врача. Ребёнок встал и пошёл домой в город Бердск. Женщина сообщила о пропаже сына в полицию.

«Женщина сообщила приметы ребёнка, как выглядит, во что одет. Сперва искали его в поликлинике. Женщину посадили в патрульный автомобиль и вместе с ней объезжали места, где мальчик мог бы находиться. У ребёнка не было при себе мобильного телефона», — рассказал Антон Сурнин.

Полицейские искали мальчика в медицинском учреждении, опрашивали медперсонал, пациентов. По записям с камер наружного наблюдения обнаружили, что ребёнок вышел из поликлиники и определили, в каком направлении он пошёл.

Ориентировку на пропавшего ребёнка передали всем патрульным экипажам Росгвардии, ГИБДД и ППС. Оказалось, что он отправился пешком домой в Бердск. Родственники позвонили о сообщили о том, что ребёнок найден. Его искали около двух часов.

Семья, в которой воспитывается мальчик, является благополучной. Ребёнок никогда не уходил из дома.

«Мальчик действительно прошёл пешком весь этот путь от Новосибирска до дома. К родителям никаких претензий нет, — сообщил Антон Сурнин. — Здесь не та ситуация, когда детей обижают и они сбегают. Просто мальчик решил сам пойти домой».

Напомним, что в марте 2017 года ребёнок сбежал из детского сада, чтобы попасть в элитную гимназию Новосибирска.

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