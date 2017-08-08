 

Несовершеннолетняя девушка в Чите спасла найденного в мусоре младенца

 8 августа, 10:27
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Несовершеннолетняя девушка в Чите спасла найденного в мусоре младенца
Фото с сайта globallookpress.com

Несовершеннолетняя жительницы Читы нашла в картонной коробке брошенного новорождённого младенца и сумела оказать ему необходимую первую помощь, чтобы спасти жизнь, узнал корреспондент Сиб.фм 8 августа из сообщения ГУ МВД по Забайкальскому краю.

Картонную коробку, в которой лежал ребёнок, девушка обнаружила в мусорном контейнере 7 августа — она проходила мимо него и услышала плач. Вытащив младенца из контейнера, девушка отнесла его домой, вызвала скорую помощь, но ещё до приезда медиков перевязала новорождённому пуповину. Прибывшие врачи оценили состояние ребёнка как удовлетворительное; по их словам, мальчик родился не более двух часов назад.

Читинские полицейские проводят поиски матери брошенного ребёнка. За неполные сутки, прошедшие с момента спасения младенца, они опросили почти 200 жителей близлежащих домов, сделали запросы в женскую консультацию. Однако получить информацию о том, кто оставил новорождённого в мусорном баке, не удалось. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении неизвестной матери.

Напомним, в конце июня работники мусороперерабатывающего предприятия в городе Новокузнецке Кемеровской области обнаружили с разницей в несколько дней тела двух новорождённых, лежавшие в мусоре.

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