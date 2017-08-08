 

Два ребёнка погибли под руинами здания в Новосибирской области

 8 августа, 19:19
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Два ребёнка погибли под руинами здания в Новосибирской области
Фото с сайта СКР по Новосибирской области

19-летний юноша пришёл с детьми к заброшенному зданию в посёлке Дорогино Новосибирской области — во время игры на руинах рухнула бетонная стена и придавила детей насмерть, узнал 8 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального правления следственного комитета.

8 августа около 17:00 в рабочем посёлке Дорогино Черепановского района Новосибирской области обломки здания придавили насмерть двух детей 2006 и 2005 годов рождения.

Молодой человек пришёл с детьми на неогороженную территорию недостроенного дома на улице Промышленной. Железобетонные каркас и фундамент строения были скреплены между собой металлической проволокой, именно эту проволоку дети расцепили во время игры. Когда они принялись раскачивать стены здания, одна из плит упала внутрь строения и придавила детей. 19-летнему юноше удалось спастись.

По сообщению издания «Сибкрай», молодой человек приходился братом одному из погибших. Личности детей не установлены, они являются местными жителями.

На месте работают спасатели и правоохранители, выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, 7 августа ребёнок погиб от удара током на берегу Байкала.

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