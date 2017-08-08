 

Двое заключённых предстанут перед судом за организацию бунта в Хакасии

 8 августа, 08:03
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Двое заключённых предстанут перед судом за организацию бунта в Хакасии
Фото с сайта globallookpress.com

В Хакасии перед судом предстанут двое заключённых, обвиняемых в организации беспорядков в исправительной колонии № 35, узнал корреспондент Сиб.фм 8 августа из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

По сообщению пресс-службы, двое подозреваемых 22 и 37 лет, зная о правилах внутреннего распорядка исправительного учреждения, организовали массовые беспорядки среди заключённых. Они сопровождались погромами, поджогами, уничтожением имущества колонии. Также был причинён ущерб колонии — более 1,7 млн рублей.

В июле 2016 года 242 заключённых забаррикадировались в спальном помещении исправительной колонии № 35, требуя ослабления режима содержания. Бунт устроили выходцы из Таджикистана, Киргизии и Азербайджана: они требовали разрешить им молиться, «когда они захотят, а не когда положено распорядком», разрешить ходить без опознавательных нашивок, не застёгивать верхнюю пуговицу, курить во всех местах. Выдвигая требования, некоторые из них кричали «Аллаху акбар!»

Уголовное дело возбужденно по части 1 статьи 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков»). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в мае 2017 года более 30 осуждённых иркутской воспитательной колонии предстали перед судом за бунт.

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