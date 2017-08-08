Фотоловушки на красноярских Столбах засняли медвежью «школу»

На красноярских Столбах фотоловушки засняли, как медведица учит троих медвежат метить территорию, узнал корреспондент Сиб.фм 9 августа из сообщения пресс-службы заповедника.

Архив заповедника пополнился видео, на котором запечатлено то, как мама-медведица учит детёнышей метить территорию.

По сообщению пресс-службы, Калтатский район заповедника закрыт для туристов по причине возможного выхода хищников. Также в Центральном районе заповедника выходят на туристические тропы медведи-двухлетки.

«С началом брачного периода (конец весны-начало лета), самки прогоняют от себя подросших пестунов, — рассказала заместитель директора по науке Анастасия Кнорре. — Молодые медведи любопытны, с удовольствием обследуют новые территории, выходя при этом и в туристический район».

Напомним, что в июле 2017 года видеорегистратор в Красноярском заповеднике «Столбы» заснял самца медведя, который, стоя на задних лапах, чесал спину о ствол дерева, его «движения пластичны и напоминают танец».