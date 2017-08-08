 

Красноярские каноэ стали самыми дорогими в России

 8 августа, 17:54
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Красноярские каноэ стали самыми дорогими в России
Фото с сайта globallookpress.com

Аналитики изучили предложения по продаже водного транспорта на сайте бесплатных объявлений «Авито» — в Красноярске самые дорогие яхты, катера, каяки и каноэ, узнал 8 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы «Авито».

Аналитики «Авито» провели исследование в сфере предложений водного транспорта на сайте, Красноярск оказался ценовым рекордсменом сразу по двум позициям.

Среди городов-миллионников максимальная стоимость катеров и яхт зафиксирована в Красноярске — 190,5 тысячи рублей. Кроме того, в Красноярске зафиксирована самая высокая средняя стоимость каноэ и каяков — 42 тысячи рублей.

Ещё два сибирских города попали в ценовой рейтинг водного транспорта на «Авито». Цена на омские гидроциклы оказалась второй по стране после Уфы. Она составила 146,9 тысячи рублей. В Новосибирске гидроциклы, наоборот, одни из самых дешёвых — 77, 5 тысячи рублей, дешевле только в Нижнем Новгороде (54,9 тысячи рублей) и в Самаре (45,4 тысячи рублей).

В целом по стране отмечается тенденция к падению цен на гидроскутеры — они подешевели на 21 %. Вёсельные лодки, наоборот, подорожали на 23,5 %.

Напомним, что в начале июля жители Новосибирска стали искать спиннеры на «Авито» в 13,5 раза чаще.

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