Крупнейший математический форум пройдёт в Новосибирске

С 14 по 19 августа в новосибирском Академгородке состоится Международная конференция «Математика в современном мире», узнал корреспондент Сиб.фм 8 августа из сообщения пресс-центр мэрии Новосибирска.

Научный форум посвящён 60-летию Института математики имени С. Л. Соболева СО РАН, в нём примут участие около 700 учёных из 24 стран мира. Научная программа конференции предполагает работу по 11 направлениям современной математики.

Открытие конференции состоится 14 августа в 10:00 в большом зале Дома учёных СО РАН (Морской проспект, 23). Рабочие секционные заседания будут проводиться с 14 по 18 августа по 11 секциям. Первое рабочее заседание начнётся в Доме учёных 14 августа в 14:30.

В рамках конференции 16 августа запланировано торжественное открытие аудитории имени М. М. Лаврентьева в новом учебном корпусе Новосибирского государственного университета (НГУ). Помимо научной части, организаторы конференции запланировали для участников культурную и спортивную программы.

Закрытие конференции состоится 19 августа в 16:00 в конференц-зале ИМ СО РАН.

Организаторы конференции: Институт математики имени С. Л. Соболева СО РАН, НГУ и департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.

Напомним, в январе 2016 года стало известно, что британский журналист назвал новосибирский Академгородок «секретным оружием Путина».