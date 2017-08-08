 

Молодой человек оставил паспорт на крыльце бывшей девушки и пропал под Новосибирском

 8 августа, 16:47
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Молодой человек оставил паспорт на крыльце бывшей девушки и пропал под Новосибирском
Александр Маношин, фото предоставлено «ДоброСпас»

Волонтёры ищут молодого человека в Карасуке и в Новосибирске, юноша не выходит на связь с июня, узнал 8 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения группы «ДоброСпас-Новосибирск Содружество волонтёров» в соцсети «ВКонтакте».

19-летний Александр Маношин уехал 9 июня из дома в посёлок Савкино Боганского района Новосибирской области.

Александр Маношин живёт с бабушкой и дедушкой в Купино. Учится в лицее, все родные и знакомые отзываются о нём как о благополучном юноше.

«Бабушка и знакомые бабушки его характеризуют как положительного парня. Он не какой-то мальчиш-плохиш, нормальный парень. Если так случалось, что где-то задерживался, он всегда звонил бабушке и предупреждал», — рассказала руководитель «ДоброСпаса» Мария Парватова.

В Савкино живёт бывшая девушка Маношина, он приехал к ней 10 июня, но не застал дома. По какой-то причине он оставил свои вещи, в том числе паспорт, на крыльце её дома и ушёл.

Как рассказала Мария Парватова, ссылаясь на полицию, последний раз юношу видели в Карасуке, он просил таксистов подкинуть его до Новосибирска. Маношин был без денег и без мобильного телефона, но уверял, что за него заплатят знакомые в городе. Никто из таксистов не согласился, на этом след молодого человека теряется.

На момент исчезновения он был одет в жёлтую рубашку, светлые брюки, на голове юноши была тёмная бейсболка. Волонтёры «ДоброСпаса» просят помощи в распространении ориентировок в Купинском, Боганском районах, в Карасуке и в Новосибирске.

Напомним, в июне потерявшийся в лесу Новосибирской области пожилой грибник вернулся домой.

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