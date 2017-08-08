 

Московский суд арестовал управляющего новосибирской сетью Traveler’s Coffee

 8 августа, 16:09
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Московский суд арестовал управляющего новосибирской сетью Traveler&rsquo;s Coffee
Фото с сайта kakzarabativat.ru

В Москве арестован управляющий новосибирской сетью кофеен Traveler’s Coffee Евгений Михиенко по подозрению в покушении на мошенничество, узнал корреспондент Сиб.фм 8 августа из сообщения ТАСС.

Информационное агентство со ссылкой на Никулинский районный суд Москвы сообщило о том, Евгений Михеенко задержан по подозрению в покушении на мошенничество. «Михиенко заключён под стражу до 13 сентября 2017 года», — сообщил агентству представитель суда.

В апреле 2017 года в новосибирском офисе управляющей кофейнями компании «Трэвэлерс кофе», а также в квартире Евгения Михиенко прошли обыски по делу о мошенничестве. Как объясняла адвокат управляющего Ирина Конюхова, дело связано с борьбой за использование товарного знака, которую ведут бывшие и нынешние акционеры компании.

Тraveler’s Coffee — сеть кофеен, основанная в Новосибирске в 2002 году американским гражданином Кристофером Тара-Брауном вместе с российским бизнесменом Анваром Пириевым.

В 2007 году предприниматели продали часть своих акций американским инвесторам, имена которых озвучили только на встрече — Питеру Шмиту, Иану Хейгу и Ричарду Хенисуорту. По словам последнего, американские акционеры инвестировали в сеть 9 млн долларов.

В 2015 году из-за расхождений во взглядах на развитие кофеен бизнес разделили между акционерами. Тара-Браун оставил работу в Traveler’s Coffee и вернулся в США.

Напомним, что в апреле 2017 года адвокат управляющего новосибирской сети Traveler′s Coffee Евгения Михиенко сообщил, что планирует обжаловать правомерность обысков, которые проходили в офисе компании.

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