 

Новосибирский суд признал банкротом субподрядчика строительства корпуса НГУ

 8 августа, 18:37
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Новосибирский суд признал банкротом субподрядчика строительства корпуса НГУ
Фото с сайта novosib.arbitr.ru

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом «Монтажно-строительное управление № 78» и ввёл в компании процедуру наблюдения, узнал корреспондент Сиб.фм 8 августа из публикации портала «Деловой квартал».

Компания, выступившая субподрядчиком строительства корпуса НГУ, подала на самобанкротство в январе 2017 года. Причиной для этого стали накопившиеся долги — 311,2 млн рублей по обязательным платежам.

Как сказано в документах суда, общая сумма дебиторской задолженности контрагентов должника составляет значительно меньше суммы долгов — 212,5 млн рублей. Более 31 млн рублей составила задолженность по невыплаченной зарплате.

Временным управляющим назначен арбитражный управляющий Валентин Епихин.

«Монтажно-строительное управление № 78» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в 2002 году. Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации монтажно-строительного предприятия «Электрон». Основными видами деятельности «МСУ-78» является производство электромонтажных работ, строительных и металлических изделий и конструкций.

Напомним, что в феврале 2017 года «Новосибирскстат» опубликовал список пяти компаний-должников по заработной плате, в число которых входило ООО «МСУ-78».

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