 

Очевидцы столкновения БТР и Kia на Кузбассе выложили видео в сеть

 8 августа, 11:21
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Очевидцы столкновения БТР и Kia на Кузбассе выложили видео в сеть
Фото с сайта morozovkmdb.com

Бронетранспортёр протаранил на перекрёстке легковой автомобиль в Кемерове, в ДТП никто не пострадал, узнал 8 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Регион-42 Кемерово» в соцсети «ВКонтакте».

7 августа около 8:00 на пересечении улиц Соборной и Сибиряков-Гвардейцев произошло столкновение БТК и Kia, в результате аварии легковой автомобиль получил серьёзные повреждения.

Бронетранспортёр в сопровождении УАЗа Военной автомобильной инспекции выезжал с улицы Тимирязева на улицу Сибиряков-Гвардейцев, иномарка поворачивала на Сибиряков-Гвардейцев с улицы Соборной. В аварии никто не пострадал, однако Kia оказалась сильно помята, кроме того, у иномарки разбито лобовое стекло.

В интернете видеоролик вызвал бурное обсуждение, комментаторы пытались разобраться, кто виноват и как следовало поступить участникам ДТП. Kia должен был пропустить спецколонну, уверены автомобилисты.

«Ребят, водитель Kia — мой знакомый. Приехали ГАИ, и его признали невиновным в этой аварии», — написала одна из подписчиц группы.

Напомним, в феврале два бронетранспортёра попали в ДТП на въезде в Новосибирск.

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