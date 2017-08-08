Пьяный водитель иномарки сбил велосипедистку в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска 24-летний пьяный водитель сбил девушку на велосипеде — её госпитализировали в больницу, узнал корреспондент Сиб.фм 8 августа из сообщения пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области.

7 августа в 19:40 на улице Гэсстроевской в Кировском районе случилось ДТП. Лишённый на 19 месяцев прав водитель Toyota Lite Ace совершил наезд на 29-летнюю велосипедистку возле дома № 42.

На момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в пресс-службе, его взяли под арест по статье 264 УК РФ («Управление транспортным средством находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

Пострадавшую девушку с ушибом головы скорая помощь госпитализировала в больницу.

Напомним, в июле 2015 года пьяный водитель сбил пенсионерку и двух велосипедистов в Новосибирске.