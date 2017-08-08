Практикантка из НГУ нашла копию рукописи Ивана Грозного

Софья Сугачевская показывает отсутствие водяных знаков на рукописи в часовнике. Фото с сайта nsu.ru

Студенты-филологи из НГУ обнаружили в Бийске копию знаменитого сочинения Ивана Грозного, узнал 8 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Студенты НГУ проходили археографическую практику в Музее истории Алтайской духовной миссии в Бийске, редкая находка оказалась вклеена в часовник пожилой местной жительницы.

85-летняя местная жительница принесла в музей книгу в тёмном от времени кожаном переплёте — старинный часовник — сборник молитв, которые нужно читать в течение суток. Книга досталась пенсионерке от родителей, которые привезли её из Владимирской области.

Филологи по каталогам установили, что часовник был напечатан в конце XVIII века в тайной старообрядческой типографии Фёдора Карташова.

Студентка-второкурсница филологического отделения Гуманитарного института НГУ Софья Сугачевская обнаружила вклеенные в печатное издание рукописные страницы. Содержание рукописей оказалось древнерусским стихотворным творчеством.

Первый текст под названием «Канон Ангелу Грозному воеводе» приписывают царю Ивану Грозному. Второй текст принадлежит перу князя Семёна Шаховского, известного российского писателя первой половины XVII века. Это краткий вариант «Службы иконе Софии Премудрости Божией».

Обе рукописи являются копиями, они были созданы на 100 лет позже часовника и являлись частью староверческого быта.

«Такие находки — свидетельство важности сохранения традиций, наша историческая и культурная память. Тщательно переписанные тексты говорят о важности и особом внимании, которое уделялось этим сочинениям. Для староверов, которые и включили их в состав часовника — книги, предназначенной как для молитвы, так и для обучения детей — это было духовное чтение», — рассказала профессор НГУ, основоположник археографической школы, Елена Дергачева-Скоп.

Напомним, в середине июля стало известно, что новосибирские учёные изучат средневековые тексты из Западной Европы.